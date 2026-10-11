Eco stazione a Borgonovo, per i rifiuti serve la tessera
L’area verrà realizzata in via Prati
Mariangela Milani
|2 ore fa
L’area in cui sorgerà l’eco-stazione di Borgonovo FOTO MILANI
In via Ernesto Prati a Borgonovo entro fine anno verrà allestita una eco-stazione, sulla scorta di quelle che già si vedono a Piacenza. Un’isola cioè all’interno della quale si potranno conferire rifiuti indifferenziati, carta e rifiuti organici. Per benna e campane di vetro e plastica che già sono presenti nulla cambia rispetto alla situazione attuale. Per accedere alla eco-stazione occorrerà invece munirsi di apposita tessera con cui si potranno aprire le bocche per il conferimento dei rifiuti. Tramite la card personalizzata verranno conteggiati i conferimenti del solo rifiuto indifferenziato (che è poi quello che finisce in bolletta).
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