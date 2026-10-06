Donatore anonimo raddoppia i tablet per i bimbi di Castello

Quaranta tablet per le scuole elementari Tina Pesaro di Castel San Giovanni. Il dono è frutto di una catena di solidarietà e generosità nata dai Lions che per primi nei mesi scorsi avevano donato 20 dispositivi portatili per i bambini delle elementari.

«I fondi raccolti con la distribuzione delle tavolette di cioccolata durante l’ultima edizione di Cioccolandia – dice Paola Morisi – ci avevano consentito di acquistare i primi venti tablet. In seguito un anonimo benefattore ci ha contattati dicendo che avrebbe voluto acquistare e donare altri venti tablet che abbiamo subito consegnato alle scuole elementari». I computer sono per tutti, adatti ad essere utilizzati anche da bimbi con disabilità.