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Donatore anonimo raddoppia i tablet per i bimbi di Castello

Dopo i venti donati dal Lions Club, ne arrivano altri venti alla scuola “Tina Pesaro”

Mariangela Milani
|1 ora fa
Donatore anonimo raddoppia i tablet per i bimbi di Castello
1 MIN DI LETTURA
Quaranta tablet per le scuole elementari Tina Pesaro di Castel San Giovanni. Il dono è frutto di una catena di solidarietà e generosità nata dai Lions che per primi nei mesi scorsi avevano donato 20 dispositivi portatili per i bambini delle elementari. 
«I fondi raccolti con la distribuzione delle tavolette di cioccolata durante l’ultima edizione di Cioccolandia – dice Paola Morisi – ci avevano consentito di acquistare i primi venti tablet. In seguito un anonimo benefattore ci ha contattati dicendo che avrebbe voluto acquistare e donare altri venti tablet che abbiamo subito consegnato alle scuole elementari». I computer sono per tutti, adatti ad essere utilizzati anche da bimbi con disabilità.
 
 

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