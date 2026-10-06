Donatore anonimo raddoppia i tablet per i bimbi di Castello
Dopo i venti donati dal Lions Club, ne arrivano altri venti alla scuola “Tina Pesaro”
Mariangela Milani
|1 ora fa
Quaranta tablet per le scuole elementari Tina Pesaro di Castel San Giovanni. Il dono è frutto di una catena di solidarietà e generosità nata dai Lions che per primi nei mesi scorsi avevano donato 20 dispositivi portatili per i bambini delle elementari.
«I fondi raccolti con la distribuzione delle tavolette di cioccolata durante l’ultima edizione di Cioccolandia – dice Paola Morisi – ci avevano consentito di acquistare i primi venti tablet. In seguito un anonimo benefattore ci ha contattati dicendo che avrebbe voluto acquistare e donare altri venti tablet che abbiamo subito consegnato alle scuole elementari». I computer sono per tutti, adatti ad essere utilizzati anche da bimbi con disabilità.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Fabrizio Corona punta al bowling di San Nicolò: «Trattative in corso»
2.
Fiorenzuola: giovane in lacrime in stazione di notte, soccorsa dai carabinieri
3.
Gossolengo, gli amici in corteo per Leo: "Per sempre"
4.
Capitelli cambia proprietà: Italmobiliare vende alla francese CA Animation. Azienda valutata 36 milioni