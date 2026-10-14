«Galline, tacchini e un cane liberi sulla strada»: i residenti protestano

«Non bastavano galline e tacchini lasciati liberi, adesso anche cani di quaranta chili pronti a saltarti addosso». La segnalazione riguarda da via Agazzano, la via che conduce al cimitero comunale di Pianello, dove alcuni abitanti lamentano situazione che a loro dire è ormai «fuori controllo».

Il motivo sarebbe da ricondurre alla presenza di «galline, tacchini lasciati liberi di circolare lungo la pubblica via» a cui si è aggiunto anche «un cane di grossa taglia» racconta una residente . «Un pastore australiano – aggiunge - di circa 40 chili che poche sere fa ha fatto cadere un signore che era spasso con il suo pincher».

«La strada è pubblica - lamentano i residenti -. Gli animali vanno sorvegliati e i cani vanno tenuti al guinzaglio, non possono essere lasciati liberi di circolare in quel modo. Il comune deve intervenire». La polizia forestale è già intervenuta mentre il sindaco Mauro Lodigiani dice «fino ad oggi – precisa – non avevamo elementi e presupposti sulla base dei quali poter emettere ordinanze o atti amministrativi».