Giulia Gardani, al Rotary: «Non rinunciare a nulla, la vita è imprevedibile»

Il Rotary Club Valtidone ha ospitato la presentazione del libro «Giulia, quel rovescio all’incrocio», del giornalista Thomas Trenchi. L’associazione rotariana, guidata da Katia Gentili, ha organizzato una serata, introdotta da Paola Bassi, per presentare il libro che porta la prefazione del giornalista sportivo Stefano Meloccaro. Il libro narra la storia della piacentina Giulia Gardani. Vita che è stata stravolta da un incidente che, durante il viaggio di nozze a New York nel 2023, l’ha costretta su di una sedia a rotelle.

Giulia Gardani, ai soci del Rotary ha lanciato un messaggio: non rinunciare a nulla perché la vita è imprevedibile. Giovedì 5 novembre il libro verrà presentato alle 19 al relais birreria pizzeria Il Viaggio di Veano di Vigolzone.



