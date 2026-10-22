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L'ex portiere Malgioglio incontra gli studenti di Trevozzo

Lezione di vita e di sport ai bambini della scuola primaria che l'hanno sottoposto a una raffica di domande. "Campione è chi non lascia indietro nessuno"

Mariangela Milani
|1 ora fa
La lezione di Malgioglio a Trevozzo - © Libertà/Mariangela Milani
La lezione di Malgioglio a Trevozzo - © Libertà/Mariangela Milani
1 MIN DI LETTURA
Il campione di vita e di sport Astutillo Malgioglio ha incontrato i bambini della scuola primaria di Trevozzo. L’ex calciatore e portiere di serie A, da anni impegnato nella cura di persone con disabilità fisica, si è seduto a fianco degli scolari e ha risposto a una raffica di domande.
Ai bambini della primaria ha parlato di sport e della sua carriera di ex calciatore, ma anche di difficoltà, di solidarietà e di quella capacità di non voltarsi dall’altra parte davanti a chi ha bisogno. "Un campione non è chi arriva primo – ha sottolineato più volte -, ma chi non lascia indietro nessuno".
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