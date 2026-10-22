L'ex portiere Malgioglio incontra gli studenti di Trevozzo

Il campione di vita e di sport Astutillo Malgioglio ha incontrato i bambini della scuola primaria di Trevozzo. L’ex calciatore e portiere di serie A, da anni impegnato nella cura di persone con disabilità fisica, si è seduto a fianco degli scolari e ha risposto a una raffica di domande.

Ai bambini della primaria ha parlato di sport e della sua carriera di ex calciatore, ma anche di difficoltà, di solidarietà e di quella capacità di non voltarsi dall’altra parte davanti a chi ha bisogno. "Un campione non è chi arriva primo – ha sottolineato più volte -, ma chi non lascia indietro nessuno".