Linea Alessandria-Piacenza: modifiche alla circolazione ferroviaria

Le Ferrovie dello Stato segnalano modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e a lunga percorrenza nei giorni 23, 24 e 25 ottobre, sulla linea Alessandria – Piacenza, per lavori sull’infrastruttura. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà interventi di manutenzione di un cavalcavia e realizzerà una pensilina sul secondo marciapiede della stazione di Castel San Giovanni.

Per consentire l’operatività del cantiere la circolazione dei treni fra le stazioni di Stradella e Piacenza sarà sospesa dalle ore dalle ore 00:50 di venerdì 23 alle ore 04:00 di lunedì 26 ottobre 2026. Previste anche modifiche alla viabilità stradale nel comune di Castel San Giovanni nei giorni dal 21 al 27 ottobre.

I treni a lunga percorrenza di Trenitalia (Gruppo FS) della relazione Alessandria-Piacenza saranno deviati via Milano-Novara (link alla locandina). (Gruppo FS) della relazione Alessandria-Piacenza saranno deviati via Milano-Novara ().

Nei giorni 22, 23, 24 ottobre il treno Intercity Notte 754 Lecce – Torino Porta Nuova subirà modifiche di orario e deviazione di percorso via Milano-Novara e non fermerà a Voghera, Tortona, Alessandria, Asti e Torino Lingotto. Previsto servizio con autobus.

Nei giorni 23, 24, 25 ottobre il treno Intercity Notte 757/35527 Torino Porta Nuova – Lecce subirà modifiche di orario e deviazione di percorso via Novara-Milano e non fermerà a Torino Lingotto, Asti, Alessandria, Tortona e Voghera. Previsto servizio con autobus.

servizio regionale di Trenitalia Tper fra Piacenza e Voghera sarà riprogrammato con autobus. Previste anche alcune modifiche di numerazione e orario ai collegamenti fra Voghera e Genova. Gli orari dei bus potranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale (Sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza. Nei giorni 23, 24 e 25 ottobre ilfra Piacenza e Voghera sarà riprogrammato con autobus. Previste anche alcune modifiche di numerazione e orario ai collegamenti fra Voghera e Genova. Gli orari deipotranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale (Sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

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