Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Logistica di Castello, completato il primo ampliamento

«Il cantiere – dice Agostino Emanuele, managing director di CTP Italy - ha coinvolto numerose imprese e professionisti del territorio. Puntiamo a creare parchi efficienti e sostenibili».

Mariangela Milani
|2 ore fa
Logistica di Castello, completato il primo ampliamento
1 MIN DI LETTURA
Il primo tassello per l’allargamento del parco logistico di Castel San Giovanni è completato. Il Gruppo CTP,  subentrato nella proprietà a Valtidone Logistic Development srl del Gruppo FBH (famiglia Bertola), ha consegnato il primo dei due capannoni in via di costruzione oltre la strada del Colombarone, in direzione Sarmato. È la prima operazione immobiliare, denominata CTPark Castel San Giovanni 02, gestita in toto dalla nuova proprietà, che ha consegnato a Daikin un capannone di 52.000 metri quadrati di superficie lorda affittabile.
Il magazzino è in  classe energetica 3, con un fotovoltaico in grado di generare 3megawatt di potenza. I posti auto sono 110, mentre la superficie dedicata a viabilità e piazzali di manovra sfiora i 54 mila metri quadrati. Le aree verdi sono pari a 17 mila metri quadrati con 1500 arbusti. Nel 2027 toccherà al secondo magazzino, quello destinato a Moncler.
«Il cantiere – dice Agostino Emanuele, managing director di CTP Italy - ha coinvolto numerose imprese e professionisti del territorio e il nostro impegno non si esaurisce con la consegna. Puntiamo a creare parchi efficienti e sostenibili».
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana