Logistica di Castello, completato il primo ampliamento

Il primo tassello per l’allargamento del parco logistico di Castel San Giovanni è completato. Il Gruppo CTP, subentrato nella proprietà a Valtidone Logistic Development srl del Gruppo FBH (famiglia Bertola), ha consegnato il primo dei due capannoni in via di costruzione oltre la strada del Colombarone, in direzione Sarmato. È la prima operazione immobiliare, denominata CTPark Castel San Giovanni 02, gestita in toto dalla nuova proprietà, che ha consegnato a Daikin un capannone di 52.000 metri quadrati di superficie lorda affittabile.

Il magazzino è in classe energetica 3, con un fotovoltaico in grado di generare 3megawatt di potenza. I posti auto sono 110, mentre la superficie dedicata a viabilità e piazzali di manovra sfiora i 54 mila metri quadrati. Le aree verdi sono pari a 17 mila metri quadrati con 1500 arbusti. Nel 2027 toccherà al secondo magazzino, quello destinato a Moncler.

«Il cantiere – dice Agostino Emanuele, managing director di CTP Italy - ha coinvolto numerose imprese e professionisti del territorio e il nostro impegno non si esaurisce con la consegna. Puntiamo a creare parchi efficienti e sostenibili».