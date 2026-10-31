Nella casa dei sogni in Alta Val Luretta: «Giro il mondo ma amo stare qui»

«Questa casa la chiamo il monastero perché stare qui è come fare terapia». Come dare torto a Noona Smith - Petersen mentre, tra una call e l’altra con i clienti della sua agenzia di comunicazione sparsi in ogni parte del mondo, osserva l’affaccio mozzafiato sulle colline dell’alta Val Luretta.

La vista è quella offerta da una delle grandi vetrate della sua casa, inaugurata giusto un anno fa poco sopra Piozzano. «Ci sono voluti quasi vent’anni di lavori» dice. Padre danese, madre (bellissima) pugliese, Noona Smith-Petersen in passato ha curato pubbliche relazioni tra gli altri per Armani, Kalvin Klein, Valentino, Della Valle prima di decidere, nel 2006 di fondare una sua agenzia di comunicazione con base a Milano. Il cuore però, per lei che ha vissuto tra Turchia (dove è nata) Danimarca e Italia, è in Valluretta.

«Questa non la considero la mia seconda casa - dice - ma il posto dove vorrei poter vivere stabilmente. È il mio posto del cuore, magia pura».