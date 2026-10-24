Nervi tesi ad Agazzano: il progetto di via Roma spacca la maggioranza
All’incontro pubblico per presentare l’opera, stroncatura a sorpresa del sindaco: «Costa troppo». Il vicesindaco: «Mi scuso per la figuraccia»
Cristian Brusamonti
|4 ore fa
Doveva essere un semplice incontro pubblico per spiegare alla popolazione il progetto del nuovo percorso pedonale in via Roma ad Agazzano, per collegare la chiesa al cimitero. E invece il sindaco Maurizio Cigalini - a sorpresa - si è dichiarato contrario alla nuova opera per mancanza di fondi: una presa di posizione che ha spiazzato cittadini ma anche i consiglieri di maggioranza, i quali hanno, di fatto, preso le distanze dal primo cittadino. Lo scontro è soprattutto con il vicesindaco Filippo Michelotti, secondo cui - invece - l’opera è già finanziata a bilancio ed è pronta a partire. Così adesso c’è già chi ipotizza una frattura all’interno della maggioranza, magari in vista delle elezioni.
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