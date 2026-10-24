Nervi tesi ad Agazzano: il progetto di via Roma spacca la maggioranza

Doveva essere un semplice incontro pubblico per spiegare alla popolazione il progetto del nuovo percorso pedonale in via Roma ad Agazzano, per collegare la chiesa al cimitero. E invece il sindaco Maurizio Cigalini - a sorpresa - si è dichiarato contrario alla nuova opera per mancanza di fondi: una presa di posizione che ha spiazzato cittadini ma anche i consiglieri di maggioranza, i quali hanno, di fatto, preso le distanze dal primo cittadino. Lo scontro è soprattutto con il vicesindaco Filippo Michelotti, secondo cui - invece - l’opera è già finanziata a bilancio ed è pronta a partire. Così adesso c’è già chi ipotizza una frattura all’interno della maggioranza, magari in vista delle elezioni.