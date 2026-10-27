Non solo capannoni, la logistica ora punta a formare i giovani

A oltre vent’anni dalla realizzazione del parco logistico, Castel San Giovanni prova ad alzare il tiro. Esauriti, almeno per il momento, gli spazi disponibili all’interno di quello che è diventato uno dei poli logistici più grandi d’Italia, se non d’Europa, la città della Valtidone guarda ora al mondo della formazione per accompagnare la prossima fase del suo sviluppo.

Il Comune ha infatti aderito infatti alla Fondazione Its Academy Logistica sostenibile e Mobilità Persone e Merci, che propone percorsi di formazione post-diploma, i cui corsi sono riconosciuti come para-universitari, che mettono in collegamento con il mondo delle imprese. L’adesione del Comune, a titolo di socio partecipante, che comporta una quota una tantum di duemila euro, «rappresenta – ha sottolineato l’assessora Wendalina Cesario durante l’ultima seduta del consiglio comunale – una scelta strategica perché rafforza il collegamento tra esigenze delle aziende e formazione, consentendo un accesso al mondo del lavoro qualificato e contrastando al tempo stesso la fuga di studenti che, pur essendosi formati sul nostro territorio, poi emigrano altrove».