Quando Benedetta Casella ha finalmente detto “sì” al suo Devis, c’era tutto quello che una giovane sposa può desiderare. Mancava solo una persona: nonna Graziella che per Benedetta ha sempre rappresentato un pilastro. Proprio pensando a lei, a quella nonna sempre così presente, Benedetta e Devis Missio hanno pensato di rinunciare ai regali di nozze.

Meglio destinare tutto il ricavato alla struttura che ha consentito a nonna Graziella di vivere gli ultimi giorni con dignità: l’hospice di Borgonovo. La risposta è andata oltre ogni aspettativa. Alla fine sono stati raccolti 37 mila e 400 euro. Una cifra davvero generosa che ora potrà essere utilizzata per le mille necessità della casa per le cure palliative di via Pianello.

"Siamo rimasti davvero stupiti non solo della professionalità con cui le cure le venivano somministrate - dice la giovane sposa -, ma dall’amore con cui siamo stati presi in carico sia lei che noi tutti familiari".