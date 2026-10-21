Ottobre rosa Lilt, torna il “Memorial Daniele Tosca”

Venerdì 6 novembre torna al teatro Verdi di Castel San Giovanni il “Memorial Daniele Tosca” per l'Ottobre Rosa della LILT. La Lega Italiana per la Lotta con il Tumore invita tutti a teatro per assistere al concerto della Creme Carmel Band. Durante la serata la famiglia di Daniele Tosca, avvocato castellano morto nel 2015 a causa di un tumore, offrirà una borsa di studio destinata a una tesi accademica particolarmente meritevole incentrata sui temi della prevenzione dei tumori.

Un focus centrale dell'evento sarà dedicato alla campagna internazionale “Ottobre Rosa 2026”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. A tal proposito interverrà Franco Pugliese, presidente della LILT di Piacenza. Tutto il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto alle attività e ai progetti di prevenzione della LILT.