Pace in tutte le lingue, messaggio degli studenti di Castello

La parola pace a caratteri cubitali sul sagrato della Collegiata. A comporla sono stati i ragazzi delle scuole medie di Castel San Giovanni, come omaggio alla ricorrenza del 4 novembre. La giornata è stata accompagnata da una mostra con decine di modellini militari e ritagli di giornale che documentano le due guerre mondiali. Infine dalla sindaca Valentina Stragliati l’appello a fidarsi delle forze armate nel ricordo di chi ieri come oggi, vedi i militari caduti in Bosnia, si è sacrificato e continua a farlo per valori come pace e libertà.

I giovanissimi delle medie, e i compagni più grandi del liceo Volta, sono poi saliti sul palco del teatro Verdi per condividere le loro riflessioni. "La pace dovrebbe essere il ponte che costruiamo prima della tempesta, prima della guerra" ha sottolineato la sindaca dei ragazzi, Valentina Fanini.