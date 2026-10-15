Pianello, il re degli scacchi è il piacentino Giacomo Rizzi
Torneo Semilampo La Rocca. Al secondo posto il giovanissimo Elia Tesauro Campini di soli 9 anni e poi Andrea Bergonzi
Mariangela Milani
|3 ore fa
A Pianello sono stati 50 i partecipanti alla seconda edizione del Torneo di Scacchi Semilampo La Rocca, allestito in piazza Umberto I dall’Associazione Artisti sotto i Portici Erminio Cremona e dall’A.S.D. Scacchi Club Piacenza.
Alla fina delle sfide ad aggiudicarsi la palma di re degli scacchi è stato il piacentino Giacomo Rizzi, che ha preceduto il giovanissimo Elia Tesauro Campini di soli 9 anni e Andrea Bergonzi.
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