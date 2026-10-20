Piozzano, ingresso del parroco don Raman: «Vengo per restare»

Don Raman Murzich, 52 anni originario del comune bielorusso di Lëzna ha preso possesso del suo nuovo incarico: la parrocchia di Piozzano e di San Nazzaro. Ad accoglierlo durante la sua prima messa una folla di fedeli, in arrivo anche dalle parrocchie di Gerbido Mortizza, dove è stato parroco fino a pochi giorni fa.

«Finalmente un sacerdote che abita e vive in mezzo a noi» hanno commentato alcune fedeli al termine dell’affollata messa, durante la quale don Giancarlo Plessi, parroco di Agazzano, ha introdotto ai piozzanesi il loro nuovo pastore. «Vedere la sera le luci di nuovo accese in canonica fa tutto un altro effetto» ha commentato un’altra parrocchiana.

«Vengo per restare – ha detto don Raman – e per condividere il cammino di fede con tutti voi, con il consiglio pastorale, con don Giancarlo, per fare insieme il bene di tutta la comunità». Il sacerdote bielorusso è anche collaboratore nel servizio pastorale della Comunità pastorale 2 del Vicariato della bassa e media Valtrebbia Valluretta, di cui è moderatore lo stesso don Plessi, e si occupa anche della parrocchia di San Nazzaro.