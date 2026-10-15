Piscina di Castello, Stragliati: «Riapertura entro fine novembre»

Entro la fine di novembre dovrebbero terminare i lavori e la piscina comunale di Castel San Giovanni dovrebbe riaprire al pubblico. Ad annunciarlo è la sindaca Valentina Stragliati, durante una conferenza stampa convocata in seguito al crescendo di voci, malcontento e polemiche sollevatesi dopo la chiusura, o meglio la mancata riapertura, dell’impianto natatorio.

«L’impianto – ha reso noto Stragliati – è attualmente oggetto di un grosso intervento di riqualifica energetica e manutentiva del valore di ben 740 mila euro che ci restituirà una piscina moderna ed efficiente»». Non si tratta quindi di piccola manutenzione, come si era detto all’inizio, ma di una riqualifica di tutto l’impianto natatorio.

«Ad oggi – ha reso noto Stragliati – abbiamo chiesto alla ditta di cercare di accelerare il più possibile e, salvo imprevisti, pensiamo che il cantiere possa concludersi entro fine novembre».