Pubblica Valtidone Valluretta, venti nuovi aspiranti volontari

Sono una ventina gli aspiranti nuovi volontari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta. In tanti si sono infatti presentati all’incontro, nella sede di via Morselli a Castel San Giovanni, propedeutico all’avvio del corso vero e proprio con cui l’associazione punta a arruolare forze fresche.

I partecipanti hanno ricevuto una prima infarinatura generale su come sarà articolato il corso, grazie alla presenza della responsabile formazione, Claudia Boselli, e al coordinatore Pasquale Lilla. Oltre alla presenza di formatori della Pubblica, il corso prevede la presenza di medici del 118. Le prime 40 ore abilitano allo svolgimento delle attività in sede, mentre per salire su di un mezzo di soccorso occorrono altre 60 ore di formazione e il via libera finale dal direttore sanitario, il medico Stefano Boncea. L'avvio del corso vero e proprio sarà lunedì 26 ottobre alle 21 in via Morselli.