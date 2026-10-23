Scippi in centro a Borgonovo, l'inquietudine delle donne

«Non si esce tranquille e si sta attente a ogni rumore». È uno dei commenti raccolti tra le passanti di via Roma, a Borgonovo. Tutte intente a sbrigare le incombenze del quotidiano con un velo però di inquietudine dopo che nell'arco di pochi giorni due donne sono state scippate in centro storico. Tra di loro c'è anche l'82enne che domenica scorsa dopo essere stata strattonata è finita a terra. «Fisicamente – racconta – sono qui, ma con la mente sono sempre in via Cavallotti e rivedo sempre quel giovane che mi è corso accanto, più forte di un fulmine prendendomi la borsetta e facendomi cadere». Tutti i fotogrammi di quegli attimi la donna li ha stampati in testa.