Scippi in centro a Borgonovo, l'inquietudine delle donne
I commenti raccolti tra le passanti di via Roma «Non si esce tranquille e si sta attente a ogni rumore»
Mariangela Milani
|5 ore fa
«Non si esce tranquille e si sta attente a ogni rumore». È uno dei commenti raccolti tra le passanti di via Roma, a Borgonovo. Tutte intente a sbrigare le incombenze del quotidiano con un velo però di inquietudine dopo che nell'arco di pochi giorni due donne sono state scippate in centro storico. Tra di loro c'è anche l'82enne che domenica scorsa dopo essere stata strattonata è finita a terra. «Fisicamente – racconta – sono qui, ma con la mente sono sempre in via Cavallotti e rivedo sempre quel giovane che mi è corso accanto, più forte di un fulmine prendendomi la borsetta e facendomi cadere». Tutti i fotogrammi di quegli attimi la donna li ha stampati in testa.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Allarme disordini a Piacenza il 24 ottobre: messaggi in chat al vaglio delle forze dell'ordine
2.
Allarme chat e minacce di disordini: scattano le restrizioni negli istituti superiori
3.
Donna di 69 anni trovata morta nel cortile interno di una clinica
4.
Inciampò e si ruppe la caviglia: Comune condannato a risarcirla con 47mila euro