Alta Val Tidone ce la mette tutta, o almeno ci prova, per mantenere sul proprio territorio le scuole frequentate da 147 alunni. Cinquantacinque sono i bambini iscritti alla scuola primaria di Trevozzo, per ora suddivisi in cinque classi. «Ma dall’anno prossimo non è detto che si riescano a mantenere tutte e cinque le classi» dice il sindaco Franco Albertini. A Nibbiano una pluriclasse c’è già, alla scuola primaria, dove i numeri risicati hanno reso necessario accorpare i 33 iscritti in una sola classe. Ci sono poi 43 alunni più grandicelli che, sempre a Nibbiano frequentano la scuola media. Alla materna, ancora a Nibbiano, gli iscritti non arrivano nemmeno a una ventina: sono infatti 16.

Sono questi gli unici presidi scolastici rimasti nei cento chilometri quadrati del territorio comunale, in gran parte collinare e montano. A Pecorara la pluriclasse elementare, ospitata peraltro in un edificio nuovo di zecca, è stata chiusa già da qualche anno, quando il numero degli alunni era sceso al punto da non giustificare più il mantenimento del servizio. Questo, almeno, è ciò che dicono i freddi numeri. Numeri che, però, non hanno lo stesso peso dappertutto. Una scuola, come qualsiasi altro servizio, ha un valore ben diverso se si trova in un centro di pianura o in un comune montano, dove la sua presenza può fare la differenza per la sopravvivenza stessa della comunità.