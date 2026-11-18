Lunedì, 23 novembre, l’agriturismo Il Viandante in località Spada di Borgonovo ospita una serata dedicata al lupo. Ospite della serata, con inizio alle 19, sarà la nota zoologa, divulgatrice scientifica, autrice, spesso ospite in trasmissioni e programmi dedicati a questi temi Mia Canestrini, da un decennio impegnata nello studio del lupo.

Parteciperà alla conduzione del dibattito anche Michele Milani. Tra gli ospiti ci sarà anche il giornalista Michele Serra. L’incontro viene organizzato dall’associazione Zolle. «Cercheremo di riunione – dicono gli organizzatori – persone che hanno sensibilità differenti attorno a questo tema che qui in valle è parecchio sentito».

Prenotazione obbligatoria al 333 3213522.



