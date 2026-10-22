Tra razzia di rame e danni da grandine il conto è salato: supera i 200mila euro

Servono oltre duecentomila euro per riparare i danni dovuti alla razzìa di ladri di rame al cimitero di Castelsangiovanni, e alla grandinata di fine agosto. Più nello specifico servono 93 mila euro per mettere mano ai tetti delle cappelle del camposanto, danneggiate dopo la recente incursione di ladri di rame. Di questa somma la gran parte dovrebbe però ritornare nelle casse del comune. Trattandosi cioè di cappelle private, l’ente pubblico ora anticipa la spesa che poi i privati dovranno rifondere, per un totale di 76 mila euro. «I lavori – precisa l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bollati - sono già in corso. Oltre ai coppi danneggiati verranno riposizionate anche le parti di lattoneria, questa volta con materiale diverso dal rame, che sono state rubate».

Altro conto a dir poco salato è quello relativo ai 148 mila euro che l’ente pubblico deve sborsare per far riparare il tetto del magazzino comunale, in località Cà dei Tre Dì (zona produttiva), Si tratta di una delle zone maggiormente flagellate dalla grandinata dello scorso 28 agosto.