Ha lasciato dietro di sé una lunga scia di commozione l'improvvisa scomparsa, a 71 anni a causa di malore, di Rosella Pizzi. Originaria di Pecorara. Pizzi per decenni aveva insegnato a bambini disabili, rom, detenuti nelle carceri, stranieri desiderosi di apprendere la lingua italiana. Vitale, appassionata del suo lavoro, curiosa, Rosella Pizzi da giovane si era trasferita dall'alta Valtidone a Piacenza per studiare. Dopo il diploma come maestra elementare aveva iniziato la sua lunga carriera a fianco soprattutto degli alunni, giovani e adulti, più bisognosi. Aveva vissuto tra Piacenza e Gossolengo, prima di trasferirsi di nuovo ad Alta Val Tidone, nella frazione di Geneprino. Di recente progettava di ritornare nella sua Pecorara, dove stava sistemando l'ex storico albergo un tempo gestito dalla famiglia.