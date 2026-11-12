Ziano piange "la bidi", la storica bidella Anna

Per tutti era Anna “la bidi”, Anna la bidella. Così generazioni di zianesi chiamavano Anna Sorgenti ex bidella delle scuole del paese, scomparsa a 95 anni. Anna nella memoria collettiva di Ziano ha lasciato un’impronta indelebile.

Per venticinque anni, tra la fine degli anni Sessanta a metà anni Ottanta, Anna Sorgenti aveva prestato servizio come bidella nelle scuole di Ziano, facendosi subito voler bene da tutta la schiera di bambini e adolescenti che aveva visto passare sotto i suoi occhi. L’impegno a scuola non era l’unico. Anna “la bidi” si era data da fare anche nella Pro loco, come cuoca. "Sempre attiva, sempre pronta a dare una mano dove servisse e con il sorriso sulle labbra" ricordano i familiari.