A Quarto il problema sicurezza «è impellente»

«A Quarto il tema sicurezza è impellente». A definirlo tale è la residente Maria Cristina Achilli, abitante nella frazione da diversi anni. Secondo Achilli, il paese convive con la pericolosità della strada Statale 45, dove auto, moto e camion, sfrecciano a velocità che vanno ben oltre i limiti consentiti.

«Io abito in una via laterale alla Statale, nella parte finale della frazione, per andare verso Rivergaro. Una volta attraversato il centro di Quarto, le automobili e i mezzi a due ruote accelerano bruscamente. La stessa identica situazione si verifica con i camion, veicoli che trasportano ghiaia a pieno carico, percorrendo la strada noncuranti». La residente ricorda i tempi in cui il figlio era un bambino, quando il traffico era meno intenso e la sicurezza, reale e percepita, era maggiore.