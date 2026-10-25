Anziani picchiati in casa a Campremoldo, arrestata una vicina

Violenta aggressione, domenica 25 ottobre, intorno alle 10.30, in un’abitazione in località Campremoldo. Al centro della vicenda una coppia di anziani coniugi, aggredita e picchiata all'interno delle mura domestiche. Di certo c’è che i due sono stati colpiti più volte alla testa con una bottiglia. Sulle modalità e sul movente, però, le versioni sono ancora contrastanti.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai residenti, una donna con probabili problemi psichici, che abita poco distante, avrebbe suonato al campanello e aggredito il proprietario non appena ha aperto la porta. Gli stessi vicini riferiscono che la donna non sarebbe nuova a simili episodi e che in passato si sarebbe già introdotta in altre case dalle finestre. Una seconda ipotesi, invece, propende per la tentata rapina: l'aggreditrice sarebbe entrata da una finestra, mettendo a soqquadro le stanze e mandando in frantumi anche il vetro dell’auto dei coniugi.

I due anziani, soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale di Piacenza, hanno riportato una prognosi di circa dieci giorni; non sono in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno rintracciato e arrestato la donna poco dopo l'accaduto. L'ipotesi d'accusa è di tentata rapina aggravata e lesioni; l'arrestata si trova ora al carcere delle Novate. Le indagini proseguono per fare piena luce sul contesto del grave episodio.