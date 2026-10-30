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Bilancio rinforzato per scuole e sociale: la minoranza approva

A Rottofreno aumento di 345mila euro per lavori alle strutture scolastiche, assistenza a disabili e anziani e per il personale

Angela Zeppi
|1 ora fa
L’ingresso della scuola materna - © Libertà/Angela Zeppi
L’ingresso della scuola materna - © Libertà/Angela Zeppi
1 MIN DI LETTURA
Rottofreno rimpolpa il bilancio con 345mila euro principalmente dedicati a scuole, servizi sociali e gestione del personale municipale. Un plauso arriva dalla minoranza di centrosinistra che vota a favore della variazione. Illustra al consiglio comunale l’assessore al bilancio Rosario Della Porta: «La voce principale, 139mila euro, serve per rinnovare gli arredi delle mense scolastiche, per nuovi giochi alla scuola materna e all’asilo nido». La sindaca Paola Galvani coglie l’occasione per ringraziare la Fondazione di Piacenza e Vigevano che contribuisce con 13mila euro.
Oltre alle strutture, s’interviene sull’integrazione scolastica dei bambini con fragilità.
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