Calendasco, studenti a scuola d’Europa tra castello, strada Francigena e Po

L’Europa si racconta tra le mura di un castello, lungo i sentieri della Via Francigena e sulle rive del Po. A Calendasco tornano per il quarto anno consecutivo i laboratori didattici rivolti alle scuole della provincia e non solo, con l’obiettivo di trasformare il patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio in un’aula a cielo aperto. Al centro del progetto c’è il castello del paese, destinato a diventare sempre più un vero e proprio “polo didattico”, dove storia, creatività ed educazione alla cittadinanza europea si intrecciano.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Emilia-Romagna, dedica l’edizione di quest’anno proprio il tema dell’Europa.