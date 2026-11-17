Fuori dal Market Valtrebbia di Niviano di Rivergaro, lungo la Statale 45 all’altezza del semaforo, c’è un carrello (ma talvolta anche due) che dal 2020 cattura l’attenzione dei passanti. All’interno ci sono confezioni di alimenti ancora perfettamente consumabili, ma prossimi alla data di scadenza. A colpire, però, è soprattutto la scelta dei titolari del negozio: invece di applicare sconti come avviene abitualmente nella grande distribuzione, la merce viene messa a disposizione gratuitamente di chiunque voglia prenderla, clienti abituali o persone in difficoltà.

L’iniziativa è partita nel 2020, proprio durante la pandemia, ed è proseguita fino a diventare una consuetudine. L’idea è nata in modo graduale, come racconta la titolare Marina Carella: «Abbiamo iniziato un po’ casualmente - spiega - . Quando avevamo qualche prodotto vicino alla scadenza, lo proponevamo ai clienti e ci siamo accorti che quasi sempre accettavano volentieri».

Da qui l’idea di sistemare all’esterno un carrello, a disposizione di tutti.