Follesa fa festa a Mezzano Scotti con il cast di Comedy Match

C’è chi la Valtrebbia se la gusta per un fine settimana (anche oggi è previsto un felice assalto) e chi, come la simpaticissima Katia Follesa, ha deciso di abbracciarla ormai da anni come si fa con un’amica. La comica e conduttrice televisiva, che ha scelto Mezzano Scotti come sua seconda casa, ha accolto ieri nella sua meravigliosa tenuta nel verde tanti amici e comici d’autore, che hanno voluto festeggiare lontani dalle luci degli studi televisivi ma sotto il sole della valle il «Comedy Match».

Non è raro incrociare la Follesa a Rivergaro mentre sceglie la pasta fresca, o a Bobbio tra le botteghe di prodotti tipici, sempre pronta a scambiare una battuta con i vecchietti del paese che ormai la considerano quasi una di loro. Che sia un pranzo a Gavi o una passeggiata in piazza, Katia ha scelto di vivere il territorio con autenticità, diventando una testimonial spontanea delle bellezze piacentine. L’ultima conferma è dei giorni scorsi, quando ha riunito nel suo giardino il cast di Comedy Match, con, ad esempio, i Pampers e Angelo Pintus, che sembra anche lui - così dicono in paese - intenzionato a vivere la Valtrebbia in modo più continuativo. Per deliziare i palati, la Follesa non ha avuto dubbi e ha puntato tutto sul territorio piacentino: si è affidata infatti al catering firmato dall’Osteria del Morino di Caorso.

Tra un brindisi e uno sketch improvvisato, i sapori del territorio - ovviamente le nostre dop e i tortelli - hanno fatto da collante a una giornata indimenticabile. «Ogni tanto usciamo dalla cucina per qualcosa per cui vale davvero la pena», dicono dall’Osteria del Morino. «Loro facevano ridere, noi pensavamo al resto. Una combo perfetta».