Giovani e montagna, a Bobbio il confronto su lavoro, servizi e lotta allo spopolamento

I giovani della montagna piacentina sono legati al territorio e vorrebbero restare, ma chiedono più servizi, lavoro e collegamenti. È quanto emerge dalla ricerca «I giovani e la montagna», promossa dalla Camera di commercio dell’Emilia e curata dall’Università Cattolica, presentata a Bobbio.

L’indagine rileva tra i ragazzi dell’Appennino maggiore soddisfazione per la vita rispetto ai coetanei di città, a fronte delle difficoltà provocate dallo spopolamento.

Al convegno il ministro Tommaso Foti ha annunciato lo studio di una strategia per l’Appennino piacentino-parmense, con fondi da destinare a progetti condivisi tra Comuni, e ha suggerito di valutare un Its per collegare scuola e lavoro.

Manuela Costi, per la Regione, ha ricordato gli interventi su asili nido e imprese.

Il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali ha chiesto risorse concrete per trattenere le famiglie.

Le imprenditrici intervenute hanno sottolineato le difficoltà legate a trasporti, internet e reperimento del personale.

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