Giovani e montagna, a Bobbio il confronto su lavoro, servizi e lotta allo spopolamento
Presentata la ricerca della Camera di Commercio e dell’Università Cattolica. I ragazzi vogliono restare nelle loro valli, ma chiedono più opportunità. Dalla politica l’impegno per nuovi progetti e investimenti.
Nicoletta Marenghi
|1 ora fa
I relatori del convegno e gli studenti
I giovani della montagna piacentina sono legati al territorio e vorrebbero restare, ma chiedono più servizi, lavoro e collegamenti. È quanto emerge dalla ricerca «I giovani e la montagna», promossa dalla Camera di commercio dell’Emilia e curata dall’Università Cattolica, presentata a Bobbio.
L’indagine rileva tra i ragazzi dell’Appennino maggiore soddisfazione per la vita rispetto ai coetanei di città, a fronte delle difficoltà provocate dallo spopolamento.
Al convegno il ministro Tommaso Foti ha annunciato lo studio di una strategia per l’Appennino piacentino-parmense, con fondi da destinare a progetti condivisi tra Comuni, e ha suggerito di valutare un Its per collegare scuola e lavoro.
Manuela Costi, per la Regione, ha ricordato gli interventi su asili nido e imprese.
Il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali ha chiesto risorse concrete per trattenere le famiglie.
Le imprenditrici intervenute hanno sottolineato le difficoltà legate a trasporti, internet e reperimento del personale.
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