Gossolengo, la minoranza attacca: «Amministrazione immobile»

«Una nuova estate è trascorsa nel totale silenzio dell’amministrazione comunale: un immobilismo a cui si affianca solo la politica “dell’emergenza” che rincorre troppo tardi i problemi». Dopo la pausa estiva, i consiglieri di minoranza dei gruppi Una Gossolengo e Patto per Gossolengo tornano così ad attaccare il gruppo del sindaco Andrea Balestrieri, accusato di eludere il confronto sui temi cardine della popolazione di Gossolengo.

«Parliamo di un immobilismo che il nostro territorio subisce fin dall’insediamento di questa amministrazione» attaccano i consiglieri Elisabetta Rapetti, Nicolò Sorrenti e Lorena Perotti. «Zero progetti, zero finanziamenti, solo degrado e ritardi. E di fronte alle richieste di delucidazioni, l’unica risposta è il silenzio. Evitare il confronto permette di non esporsi con i cittadini, ma significa anche fuggire dalle proprie responsabilità».