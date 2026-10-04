Gragnano, in chiusura i lavori per il dosso in centro per ridurre la velocità

Dovrebbero concludersi nei primi giorni della settimana, in base alle disponibilità della ditta esecutrice, i lavori di realizzazione del “rialzo planoaltimetrico” sulla provinciale 7 a Gragnano Trebbiense: in poche parole, un dosso rialzato per cercare di porre un argine “fisico” a chi ama accelerare in centro abitato.

Il rialzo - che riguarda l’intera superficie dell’incrocio tra via Roma, via Centro Sportivo e via Trieste - è stato annunciato più volte e finanziato dalla Provincia di Piacenza come strumento per rallentare i veicoli in transito nel centro di Gragnano, dove per legge non è consentito posizionare autovelox. Il cantiere ha comportato qualche disagio al traffico ma senza particolari criticità: in questi giorni, dopo la realizzazione dei “gradini” sarà posato lo strato di asfalto per l’accesso morbido alle mini-rampe. Sempre in tema di lavori pubblici, stavolta finanziati dal Comune, si sono intanto conclusi i lavori di asfaltatura della strada in località Cariana, finanziati con un mutuo.