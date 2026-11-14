Bobbio, il nido è aperto ma non finito: «Senza, 18 bimbi erano fuori»

Il nido “Marchi”, tutto nuovo, ha aperto le sue porte a settembre nell’area del futuro campus, vicino alle scuole superiori nell’ex seminario, prendendo il posto del piccolo gruppo educativo di piazza Duomo. Ma l’asilo lilla e azzurro, con giardino, è davvero terminato oppure no? In consiglio comunale a Bobbio è stato il consigliere di minoranza Riccardo Bellocchio (Insieme CambiAmo Bobbio) a farsi portavoce di alcune famiglie, «che hanno scritto in Comune già un mese e mezzo fa».

Elenca: l’assenza di cancelli di protezione sulle scale - «Installati dopo sollecitazioni ripetute» - l’ascensore non operativo, «costringendo genitori e nonni a portare in braccio sulle scale i bambini», la mancanza delle porte di separazione dei bagni, il giardino non completato, l’assenza del citofono al piano inferiore, «con la porta d’ingresso quindi talvolta lasciata aperta». C’è poi l’organizzazione degli spazi, per le tre sezioni distinte, lattanti, bambini 1-2 anni, bambini 2-3 anni: «La sezione lattanti non è stata attivata e bambini di età differenti verrebbero accolti negli stessi ambienti». Poi il dormitorio, «senza finestre apribili verso l’esterno». Bellocchio ha quindi rimarcato: «I bambini non possono aspettare i tempi della politica».

La replica del sindaco Pasquali è stata netta: «Con l’atteggiamento del consigliere Bellocchio, i 18 bambini li lasciavamo a casa», ha ribattuto, rivendicando la scelta di aprire comunque il servizio per rispondere alle liste d’attesa. «Abbiamo aperto il nido perché le famiglie ne avevano bisogno. Altrimenti avremmo dovuto mandarli a Travo, dove comunque non avrebbero trovato posto».