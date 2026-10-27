In fuga con il furgone (vuoto), 74enne denunciato

Un uomo di 74 anni, residente a Farini è stato denunciato dalla polizia locale di Castel San Giovanni per non essersi fermato a un posto di controllo. L’uomo, alla guida di un furgone (vuoto) per il trasporto animali, ha ingaggiato una vera e propria fuga a tutta birra. L’inseguimento è proseguito lungo la statale 412 in direzione di Borgonovo e poi lungo la provinciale 11 di Mottaziana, per terminare in territorio di Gragnano, più o meno all’altezza della rotatoria che immette in località Moffellona.

Durante la folle corsa ha azzardato sorpassi pericolosi mettendo in pericolo altri automobilisti. Anche un'auto del 118 ha provato a fermarlo. Alla fine Polizia locale e carabinieri sono riusciti a fermarlo. Agli agenti non ha saputo spiegare il perché di un comportamento così insensato.