Rilancio del Parco del Trebbia, Gossolengo avrà un infopoint

A Gossolengo il rilancio del Parco del Trebbia parte anche attraverso un nuovo “infopoint” in paese: un luogo dove fare ricarica di informazioni e proposte turistiche prima di avventurarsi sulle rive del fiume. A dare una scossa ci pensa il gruppo TrebbiaLab, nato oltre un anno fa per sviluppare proposte legate al territorio del Parco Fluviale Regionale del Trebbia, che rafforza il suo rapporto con i Parchi del Ducato: nell’ultimo incontro con l’ente, è così arrivata la proposta concreta dell’apertura di un infopoint del Parco del Trebbia a Gossolengo, la cui gestione verrebbe affidata all’associazione locale EcoEducando.

Il nuovo infopoint sarà ospitato nel capoluogo, in un luogo ancora da definire, così come andranno chiariti gli aspetti organizzativi e operativi: l’obiettivo è comunque attivarlo nel 2027. Sarà il Comune di Gossolengo a mettere a disposizione uno spazio per ospitare il nuovo servizio e a partecipare, insieme all’Ente Parchi ed EcoEducando, alla definizione dell’accordo.