Sarmato, il mistero della pietra di fronte all’ex teatro della Società Operaia

Da dove sbuca la grossa pietra che da ormai parecchi anni si trova di fronte all’ex teatro della Società Operaia di Sarmato? Parliamo di un grosso e squadrato lastrone, ormai ricoperto dai segni del tempo, che si trova sul marciapiede di fronte all’ingresso, addossato alla ringhiera del giardinetto. Non ha iscrizioni, è una specie di parallelepipedo senza una forma definita. È in quella posizione da almeno diversi decenni, forse dimenticata o forse posizionata lì di proposito.

Nessuno sembra però conoscerne le origini e, finora, è stata utilizzata al massimo come panchina sulla quale riposarsi. C’è chi ritiene che la pietrona fosse originariamente posizionata di fronte alla chiesa di San Rocco e poi trasportata lì con un apposito mezzo, senza un chiaro motivo. Sta di fatto che, a causa del suo peso, nessuno si è mai neppure sognato di spostarla da lì. Probabilmente sarà eliminata da quel luogo durante i lavori di recupero dell’immobile. Ma, intanto, chiunque sia in grado di risolvere il mistero può farsi avanti.