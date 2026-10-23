Settima, i genitori: «Parco giochi pericoloso. Non siamo di serie B»

Il parco giochi di Settima è ancora al centro delle polemiche. Dopo l’ultimo articolo di una settimana fa su Libertà, i cittadini che hanno sollevato il caso tornano a contestare l’amministrazione comunale di Gossolengo, accusandola di riservare alla frazione un trattamento diverso rispetto al capoluogo e a Quarto. Nel mirino, le condizioni delle attrezzature per bambini, ritenute pericolose, e l’assenza di interventi concreti, anche dopo il sopralluogo del vicesindaco.

Non sono bastate le rassicurazione del sindaco Andrea Balestrieri che ha garantito un primo intervento di messa in sicurezza e, tra fine anno e il 2027, la sostituzione di uno scivolo e un’altalena ormai ammalorati. Secondo i genitori in protesta, il parco presenta criticità tali da richiedere provvedimenti immediati.