Statale 45, espropri e cantiere contestato: foto con il drone e nuovo appello

Un appello per tutelare abitanti, paesaggio ed economia della Val Trebbia. Dall’incontro promosso venerdì a Piacenza dall’Associazione per la tutela della Val Trebbia con Legambiente, Italia Nostra e Piacenza Mosaico sono emerse nuove critiche all’ammodernamento della Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca: undici chilometri, appaltati per 124 milioni di euro.Secondo l’associazione, gli espropri sono passati dai 76mila metri quadrati del progetto 2017 ai 355mila attuali.

Segnalato il caso di Erminia Moia, 93 anni, che perderebbe l’accesso abituale alla casa di Cisiano. Chiesti una seduta congiunta urgente dei consigli comunali di Rivergaro e Travo e un confronto con il commissario Anas.

intanto con un intervento pubblicato sempre oggi su Libertà Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti Piacenza,esprime i suoi timori sulle conseguenze dei cantieri su bar, botteghe, trattorie e turismo. «Fermiamoci, riflettiamo su tutti gli aspetti, incontriamoci», è il suo appello, per rivedere le scelte e preservare le piccole attività e l’identità della valle.