Il senso unico alternato sulla strada provinciale 586R di Valdaveto, necessario per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del ponte (con installazione delle barriere di sicurezza) preoccupa i residenti e i titolari di attività della zona.

La disposizione, in vigore fino al 15 dicembre prossimo, riguarda tutte le categorie di veicoli. Per i mezzi con larghezza superiore ai 2 metri e 40 è disposto inoltre il divieto di transito.

«Per il secondo anno vietano ai camion di passare per la strada di Valdaveto - dice un salsese che ha contattato Libertà -; si parla tanto di montagna, ma non c’è una strategia per chi in montagna lavora. Purtroppo, stiamo andando nell’inverno e i disagi saranno molto grandi. I lavori al ponte, che si trova al confine con la provincia di Genova, andavano fatti la scorsa primavera o estate, oppure rimandati di sei mesi rispetto ad oggi. E il problema del tratto dove c’è la frana, all’altezza della diga di Boschi, non è ancora risolto del tutto perché la terra sotto la strada si muove ancora.

La situazione è precaria e la strada potrebbe essere chiusa da un momento all’altro. E anche in questo tratto c’è il divieto di transito ai mezzi oltre le 20 tonnellate. I camion dovranno ancora fare un giro più lungo, come è stato da quando la strada è ceduta, e con il gasolio alle stelle c’è il serio rischio che qualche azienda chiuda».

La preoccupazione è condivisa dall’amministrazione comunale di Ferriere monitorata dalla Provincia di Piacenza.