Continua in consiglio comunale a Piacenza il percorso di adozione del Piano urbanistico generale (Pug). Nella disamina delle singole osservazioni un posto di rilievo nella discussione l’ha avuto quella presentata dalla sindaca di Caorso Roberta Battaglia: prospetta la realizzazione di una tangenziale all’altezza degli abitati di Fossadello (Comune di Caorso) e di Roncaglia (Piacenza) per alleggerire di traffico pesante la statale 10.

Un progetto di cui si parla da tempo, sempre scontratosi con ostacoli progettuali e carenza di risorse (sui 5,5 milioni il costo stimato). Ora si intende farme una delle opere di compensazione a carico del nuovo concessionario dell’autostrada A21. Intanto l’osservazione di Battaglia è stata accolta dal Comune.

E, considerati i plausi trasversali incontrati ieri in Aula, ci sono le migliori premesse perché venga approvata quando, al termine dell’iter consiliare, il Pug sarà votato osservazione per osservazione. Focus anche sul tema logistica. Sulla filosofia di fondo con determinati paletti la maggioranza, che pure si era spaccata di recente su temi legati all’ambiente, stavolta si è ricompattata, fatta eccezione per Gnocchi.