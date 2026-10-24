Distributori Eni, la benzina c’è e non c’è «C’è stato un forte calo nelle forniture»
È Confesercenti a lanciare l’allarme: ci siamo rivolti alla Prefettura per valutare il caso
Filippo Lezoli
|4 ore fa
«Ci siamo rivolti anche alla prefettura per valutare quanto sta avvenendo, che a nostro avviso potrebbe profilare un’interruzione di pubblico servizio». Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti, porta all’attenzione il singolare caso dei distributori Eni, fra l’altro sotto gli occhi di molti automobilisti che abitualmente si servono in quelle stazioni, che dal momento dell’introduzione del tetto al prezzo della benzina - price cap a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio - sono spesso privi di carburante.
Diversi sono infatti i piacentini che si sono fermati in queste ultime settimane davanti al distributore per dover poi ripartire immediatamente in quanto le colonnine sono inutilizzabili.
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