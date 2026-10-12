Fine settimana intenso per i carabinieri, interventi in 13 incidenti

Un fine settimana di interventi sulle strade del territorio per i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza. Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, i militari hanno risposto a numerose richieste di assistenza per incidenti stradali, effettuando rilievi, accertamenti e attività di supporto in raccordo con il personale sanitario e gli altri enti competenti.

A Ziano, nella serata di sabato, una pattuglia del Radiomobile di Piacenza è intervenuta sulla provinciale 44, in località Montalbo, per un’autovettura a noleggio uscita di strada e ribaltatasi. I due occupanti, assistiti dai sanitari, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Secondo quanto da loro riferito, la perdita di controllo sarebbe stata provocata dall’improvviso attraversamento di un animale.

A Fiorenzuola, nella tarda serata del 10 ottobre, i carabinieri della Stazione di Caorso hanno rilevato uno scontro tra due automobili sulla statale per la Val d’Arda con un ferito lieve. Durante gli accertamenti è emerso che uno dei veicoli era privo di copertura assicurativa: è stata pertanto contestata la relativa violazione.

A Sarmato, nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri di Borgonovo Val Tidone sono intervenuti in via Bettola dopo la segnalazione di un’autovettura che aveva urtato il muro di un’abitazione, allontanandosi. Il mezzo è stato rintracciato in un cortile condominiale nelle vicinanze. I militari hanno effettuato i rilievi, accertando danni anche a due fioriere comunali e a un cartello stradale.

A Ponte dell’Olio, sempre nella notte, una pattuglia del Radiomobile è intervenuta sulla provinciale 36, in località Zaffignano, per un’auto finita fuori strada. Il proprietario, lievemente ferito e assistito dal personale sanitario, ha dichiarato di essere stato il passeggero e che alla guida si trovava una persona a lui sconosciuta, allontanatasi a piedi dopo l’impatto. I carabinieri hanno rilevato il sinistro e i danni alla segnaletica stradale.

A Castelvetro, domenica mattina, i militari della Stazione di Cortemaggiore hanno effettuato accertamenti su un’autovettura uscita di strada in via Martiri della Libertà, nella frazione di San Giuliano. All’arrivo della pattuglia il mezzo era già sul carro attrezzi. Il proprietario ha riferito che l’incidente era avvenuto durante la notte, mentre alla guida si trovava il figlio, a causa di un colpo di sonno.

A Cadeo, nella tarda mattinata di domenica, i carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda hanno eseguito i rilievi di un’uscita di strada in via della Chiusa. La conducente è stata accompagnata all’ospedale di Piacenza per controlli precauzionali.

Ancora a Fiorenzuola, in via Lucca, una pattuglia della Stazione di Gropparello è intervenuta per un incidente senza feriti, a seguito del disaccordo tra le persone coinvolte. I militari hanno raccolto le rispettive dichiarazioni e documentato fotograficamente i danni.

A Cortemaggiore, lungo la provinciale 462, i carabinieri di Gropparello sono stati inviati per un ulteriore sinistro senza feriti. Giunti sul posto, hanno verificato che le persone coinvolte si erano già scambiate i dati e allontanate, come confermato dal richiedente.

A Rivergaro, nel primo pomeriggio di domenica, i militari sono intervenuti per un incidente autonomo sulla statale 45, all’altezza del bivio di Pieve Dugliara. La conducente è stata visitata sul posto dai sanitari e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Su richiesta dei carabinieri è stato attivato anche il personale dell’Anas.

A Castel San Giovanni, nel pomeriggio, una pattuglia dei carabinieri di Borgonovo e Sarmato è intervenuta in viale dell’Industria per una richiesta di assistenza relativa a un incidente senza feriti. I militari hanno dato ausilio alle parti nella compilazione del modulo di constatazione amichevole.

Nella serata di domenica è stata inoltre gestita una segnalazione di investimento di un capriolo sulla via Emilia, inizialmente localizzata ad Alseno. Inviata una pattuglia di Monticelli, è stato successivamente chiarito che l’episodio era avvenuto nel territorio di Fidenza, dove erano già presenti i Carabinieri della Compagnia competente.

Le Centrali Operative hanno curato anche il raccordo con la Polizia locale per due episodi di sabato: l’investimento di un pedone in viale Matteotti a Carpaneto Piacentino, per il quale è stato attivato il personale dell’Unione Valnure e Valchero, e una collisione senza feriti sulla via Emilia Pavese a Piacenza, presso la rotatoria di accesso all’A21. In quest’ultimo caso, dopo l’inoltro della segnalazione alla Polizia locale, la richiesta di intervento è stata revocata a seguito dell’accordo raggiunto tra le parti. L’attività svolta testimonia il quotidiano impegno dell’Arma nell’assistenza agli utenti della strada e nell’accertamento dei sinistri, in collaborazione con i servizi di emergenza e le altre istituzioni del territorio.