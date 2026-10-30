Fiorenzuola-Piacenza, il tratto di autostrada maglia nera in Europa

A1 Fiorenzuola-Piacenza maglia nera d’Europa per incidenti: Vigili del Fuoco pronti a potenziare i presidi. Il tratto dell’Autostrada A1 compreso tra Fiorenzuola e Piacenza si attesta in cima alle graduatorie europee per numero e gravità di incidenti stradali. È questo il dato più significativo emerso dal bilancio - ancora parziale e riferito ai primi nove mesi del 2026 - dell’attività svolta dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza.

A determinare un volume di interventi così elevato è la posizione geografica del territorio piacentino, attraversato da due tra i più importanti snodi viari d’Italia: l’Autostrada del Sole A1 (Napoli-Milano) e la A21 Brescia-Torino. Si tratta di due tragitti caratterizzati da un flusso continuo e imponente di mezzi pesanti per il trasporto merci, un fattore che fa schizzare la percentuale di sinistri rispetto a quella di tutti gli altri comandi d’Italia. «In autostrada registriamo un’incidentalità molto più alta rispetto alla media nazionale, con la Fiorenzuola - Piacenza ai vertici europei» conferma il comandante provinciale Vito Cristino.

L’emergenza sulle grandi strade rappresenta tuttavia soltanto una parte delle numerose attività dei vigili. Dai dati emerge infatti una mole di lavoro imponente su più fronti: «Gli incendi restano la nostra attività predominante con circa 700 casi quest’anno» illustra il pompiere Massimiliano Clini.

Accanto a questi due eventi, i Vigili del Fuoco garantiscono una presenza costante per l’incolumità e la sicurezza quotidiana della popolazione.