All’apparenza sembrava un lunedì qualunque di metà autunno, con le auto, i furgoni e i camion che, fin dalle prime ore della mattinata, varcavano il piazzale d’ingresso per ritirare la corrispondenza e i pacchi. Ma quella di ieri non è stata una giornata come le altre al centro recapito di Poste Italiane a Podenzano. Specie per i sei postini dell’alta Valtrebbia che, per la prima volta, non hanno fatto tappa a Bobbio per iniziare il turno di lavoro, ma sono scesi in pianura per iniziare quella che, d’ora in poi, sarà la loro quotidianità.

«I primi quattro sono arrivati, puntualissimi, alle 8», raccontano il responsabile e gli addetti del punto di via Formaleoni. Che, già da venerdì pomeriggio, erano preparati ad accoglierli, dato che a Podenzano era arrivato direttamente da piazza San Francesco a Bobbio il carico con i palmari, i casellari e i computer necessari per svolgere l’attività. «Abbiamo visto in loro un po’ di naturale rassegnazione per l’inedita situazione» ci dicono, sottolineando al tempo stesso che «tutto il nostro staff del centro recapito di Podenzano si è messo a disposizione per supportarli».

Incontriamo invece gli altri due postini coinvolti, ovvero gli operatori destinati all’area business (quindi al trasporto di pacchi più voluminosi rispetto alla corrispondenza tradizionale) all’inizio del secondo turno mattutino, alle 10.45. Per uno di loro, è una “prima volta” in assoluto. «Sono stato assegnato proprio da oggi alla Valtrebbia, so di certo che vedrò tanti posti per me nuovi», sottolinea.

Il collega, invece, conosce già molto bene la zona e ci spiega che, non abitando a Bobbio, la sua preoccupazione non riguarda tanto il tragitto casa-lavoro e viceversa («Per me non sarà molto diverso rispetto al passato»), quanto gli orari di consegna della corrispondenza ritirata a Podenzano.