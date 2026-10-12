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Tra impresa e miracolo, che fatica alzare i sipari nei teatri di provincia

Pochi spiccioli, assessori a caccia di sponsor, star che disdicono: quanto costa (e pesa) fare spettacoli a Cortemaggiore, Fiorenzuola e Castello

Paola Brianti
|1 ora fa
Tra impresa e miracolo, che fatica alzare i sipari nei teatri di provincia
1 MIN DI LETTURA
Com’è dura alzare il sipario in un teatro di provincia. È come se le tre stagioni sostenute dai fondi comunali a Fiorenzuola, Castel San Giovanni e Cortemaggiore fossero piccoli miracoli che si ripetono ogni anno. Perché la cultura, si sa, non paga: servono soldi pubblici, per definizione sempre pochi, che l’assessore di turno deve strappare un euro dopo l’altro ad altri capitoli di bilancio. Ma anche perché mettere in piedi un cartellone senza una struttura teatrale significa impegnare tempo e forze personali.
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