A devastare Roveleto è stato un vandalo solitario, individuato e denunciato un 34enne

Sarebbe un piacentino di 34 anni, residente in zona, l’autore del raid vandalico che all’alba di martedì ha seminato danni a Roveleto di Cadeo. A individuarlo sono stati i carabinieri del Radiomobile e della stazione di Fiorenzuola, che lo hanno denunciato per danneggiamento.

Quando è stato fermato, l’uomo aveva con sé un paio di grosse tenaglie, che avrebbe utilizzato durante la scorribanda.

Inizialmente si era pensato all’azione di più persone, vista l’entità dei danni. Invece il 34enne avrebbe agito da solo, senza fornire spiegazioni sul movente.

Nel mirino sono finite le vetrate del municipio, quattro pulsantiere dei semafori pedonali, la colonnina Enel per la ricarica delle auto elettriche e l’ecostation Iren.

Sospettato anche dei danneggiamenti alla bacheca e a un ingresso della parrocchia, l’uomo avrebbe preso di mira pure le strutture della Pro loco, distruggendo vetri, registratori di cassa e la porta del bar. Forzato persino il lucchetto di un congelatore, trovato vuoto.