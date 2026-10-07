Roveleto, vandali all’alba: danneggiati municipio, semafori e servizi pubblici

Alcuni vandali sono entrati in azione di ieri di primo mattino a Roveleto di Cadeo dove sono state danneggiate diverse strutture pubbliche. Il raid è stato messo a segno attorno alle 6.30 e ha richiesto l’intervento di carabinieri e metronotte.

Sono state infrante le vetrate dei portoni del municipio, costruzione in stile liberty che risale ai primi anni del Novecento vincolato. Sono state distrutte anche le quattro pulsantiere dei semafori pedonali lungo la via Emilia, all’altezza del Santuario. E' stata messa inoltre fuori uso una colonnina Enel per la ricarica delle auto elettriche, mentre all’ecostation Iren che si trova vicino al cimitero sono stati danneggiati lo schermo e il lettore della tessera sanitaria.

La sindaca di Cadeo, Marica Toma, ha sporto denuncia: «È una delusione - è stato il suo primo commento -. In pochi attimi viene distrutto l’impegno di tante persone. Sono danni che subisce un’intera comunità». Le immagini delle telecamere sono già state visionate e i carabinieri hanno avviato le indagini.