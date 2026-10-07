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Roveleto, vandali all’alba: danneggiati municipio, semafori e servizi pubblici

Colpiti anche una colonnina per le auto elettriche e l’ecostation Iren. La sindaca Toma: «Danni subiti da tutta la comunità». Indagano i carabinieri.

Valentina Paderni
|4 ore fa
I danni alle vetrate del palazzo comunale - © Libertà/Valentina Paderni
I danni alle vetrate del palazzo comunale - © Libertà/Valentina Paderni
1 MIN DI LETTURA
Alcuni vandali sono entrati in azione  di ieri di primo mattino a Roveleto di Cadeo dove sono state danneggiate diverse strutture pubbliche. Il raid è stato messo a segno attorno alle 6.30 e ha richiesto l’intervento di carabinieri e metronotte.
Sono state infrante le vetrate dei portoni del municipio, costruzione in stile liberty che risale ai primi anni del Novecento vincolato. Sono state distrutte anche le quattro pulsantiere dei semafori pedonali lungo la via Emilia, all’altezza del Santuario. E' stata messa inoltre fuori uso una colonnina Enel per la ricarica delle auto elettriche, mentre all’ecostation Iren che si trova vicino al cimitero sono stati danneggiati lo schermo e il lettore della tessera sanitaria.
La sindaca di Cadeo, Marica Toma, ha sporto denuncia: «È una delusione - è stato il suo primo commento -. In pochi attimi viene distrutto l’impegno di tante persone. Sono danni che subisce un’intera comunità». Le immagini delle telecamere sono già state visionate e i carabinieri hanno avviato le indagini.
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I danni alle vetrate del palazzo comunale  - © Libertà/Valentina Paderni
I danni alle vetrate del palazzo comunale  - © Libertà/Valentina Paderni
Le strutture vandalizzate nel centro abitato di Roveleto  - © Libertà/Valentina Paderni
Le strutture vandalizzate nel centro abitato di Roveleto  - © Libertà/Valentina Paderni
Il casottino della Pro loco preso di mira dai vandali  - © Libertà/Valentina Paderni
Il casottino della Pro loco preso di mira dai vandali  - © Libertà/Valentina Paderni
Le strutture vandalizzate nel centro abitato di Roveleto  - © Libertà/Valentina Paderni
Le strutture vandalizzate nel centro abitato di Roveleto  - © Libertà/Valentina Paderni
La colonnina per le auto elettriche messa fuori uso  - © Libertà/Valentina Paderni
La colonnina per le auto elettriche messa fuori uso  - © Libertà/Valentina Paderni
La porta vandalizzata nel municipio di Roveleto  - © Libertà/Valentina Paderni
La porta vandalizzata nel municipio di Roveleto  - © Libertà/Valentina Paderni
I vetri della porta del municipio finiti a terra  - © Libertà/Valentina Paderni
I vetri della porta del municipio finiti a terra  - © Libertà/Valentina Paderni
I danni alla porta di un casottino della Pro loco  - © Libertà/Valentina Paderni
I danni alla porta di un casottino della Pro loco  - © Libertà/Valentina Paderni
I vetri finiti a terra in municipio - © Libertà/Valentina Paderni
I vetri finiti a terra in municipio - © Libertà/Valentina Paderni
I danni alla palina del semaforo  - © Libertà/Valentina Paderni
I danni alla palina del semaforo  - © Libertà/Valentina Paderni
I danni alle vetrate del palazzo comunale  - © Libertà/Valentina Paderni
Le strutture vandalizzate nel centro abitato di Roveleto  - © Libertà/Valentina Paderni
Il casottino della Pro loco preso di mira dai vandali  - © Libertà/Valentina Paderni
Le strutture vandalizzate nel centro abitato di Roveleto  - © Libertà/Valentina Paderni
La colonnina per le auto elettriche messa fuori uso  - © Libertà/Valentina Paderni
La porta vandalizzata nel municipio di Roveleto  - © Libertà/Valentina Paderni
I vetri della porta del municipio finiti a terra  - © Libertà/Valentina Paderni
I danni alla porta di un casottino della Pro loco  - © Libertà/Valentina Paderni
I vetri finiti a terra in municipio - © Libertà/Valentina Paderni
I danni alla palina del semaforo  - © Libertà/Valentina Paderni

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