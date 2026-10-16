Balloon Cup a San Damiano, il cielo si colora di mongolfiere: arrivano anche le Frecce Tricolori

Il fascino del volo torna protagonista nei cieli piacentini. Si è aperta oggi, venerdì 16 ottobre, all'aeroporto militare di San Damiano, nel comune di San Giorgio Piacentino, la terza edizione dell'Aeronautica Militare Balloon Cup – Dalla mongolfiera alla stratosfera, la manifestazione che fino a domenica 18 ottobre trasforma l'ex base del 50° Stormo in un grande villaggio dedicato all'aviazione, allo sport e all'intrattenimento per tutte le età.

La prima giornata è stata caratterizzata dalle gare delle mongolfiere ad aria calda, dai voli vincolati riservati ai partecipanti prenotati, dall'arrivo delle Frecce Tricolori e dalle prove della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Nel pomeriggio si è svolta la cerimonia inaugurale, seguita da nuove attività di volo e da appuntamenti di spettacolo e intrattenimento.

Sfida internazionale tra 32 equipaggi

Al centro della manifestazione c'è una competizione internazionale che coinvolge 32 equipaggi provenienti da diversi Paesi, con 16 mongolfiere ad aria calda e altrettanti palloni a gas. La partenza della gara dei palloni a gas è stata anticipata a giovedì 15 ottobre per ragioni meteorologiche.

Frecce Tricolori, simulatori e voli in mongolfiera

Il programma del fine settimana prevede anche le attese esibizioni delle Frecce Tricolori, i sorvoli della formazione Legend e numerose esperienze dedicate ai visitatori.

Nell'area aeroportuale è stato ricreato uno storico campo d'aviazione, mentre il pubblico può scoprire il mondo del volo attraverso simulatori, visori di realtà virtuale che permettono di provare l'emozione di pilotare un caccia, laboratori e attività per bambini. Particolarmente suggestiva l'esperienza dei voli vincolati in mongolfiera, per i quali le prenotazioni sono già esaurite.

Attese autorità nazionali e locali

L'iniziativa, promossa dal Ministero della Difesa, è organizzata da Difesa Servizi e dall'Aeronautica Militare in collaborazione con diversi aeroclub.

Tra le autorità annunciate figurano il ministro Tommaso Foti, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Antonio Conserva, il consigliere regionale Luca Quintavalla, l'amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli e le sindache di Piacenza e San Giorgio, Katia Tarasconi e Donatella Alberoni.

Come partecipare: ingresso gratuito con registrazione

La manifestazione si svolge nella base che dal 1967 al 2016 ha ospitato il 50° Stormo e che per tre giorni torna ad aprire le porte al pubblico.