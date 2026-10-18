Balloon Cup, migliaia di visitatori a San Damiano: «Vogliamo farne un appuntamento fisso». Oggi il gran finale

Sabato migliaia di visitatori e spettacolo nei cieli

Migliaia di persone con gli occhi rivolti al cielo per ammirare le Frecce Tricolori, i velivoli storici e le mongolfiere. Grande successo per la giornata di ieri, sabato, della terza Balloon Cup, che ha richiamato all'aeroporto militare di San Damiano, a San Giorgio Piacentino, visitatori da tutta Italia.

Fin dal mattino famiglie, appassionati e curiosi hanno affollato i 19 ettari dell'area espositiva, assistendo agli spettacoli aerei e visitando gli spazi dedicati al volo. Protagonisti anche i 32 equipaggi internazionali di mongolfiere, impegnati nelle competizioni con palloni a gas e ad aria calda.

Particolarmente seguiti gli incontri con gli astronauti Luca Parmitano e Andrea Patassa e con Bert Padelt, pilota reduce dalla traversata dell'Atlantico in mongolfiera. Per i bambini laboratori creativi, aquiloni e lo spettacolo delle favole animato da Veronica Maya. Grande interesse anche per le simulazioni di volo nell'hangar.

Gli organizzatori, soddisfatti dell'affluenza, puntano a trasformare la Balloon Cup in un appuntamento stabile, capace di valorizzare l'aeroporto e promuovere il territorio piacentino.

Il programma di domenica 18 ottobre

Ultima giornata ricca di appuntamenti. Si comincia alle 7.30 con la gara delle mongolfiere ad aria calda. Dalle 8.30 alle 10.30 i voli vincolati, già esauriti. Alle 9.30 lo spettacolo per bambini con Veronica Maya, dalle 10 alle 12 le attività di volo e alle 10.30 la fanfara dell'Aeronautica.

Alle 12 l'attesissima esibizione delle Frecce Tricolori. Alle 12.45 il talk “Valore Paese Italia”, mentre dalle 13 sarà possibile incontrare i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Dalle 15 alle 16 le premiazioni e la cerimonia conclusiva. Ingresso gratuito previa registrazione, con ultimo accesso alle 15.30. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.