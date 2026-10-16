Castel San Giovanni accoglie don Pietro Dotti. «La mia vocazione? La devo agli scout».

Don Pietro Dotti questa domenica, 18 ottobre, verrà presentato alla comunità parrocchiale di Castel San Giovanni. A sei mesi esatti, era il 18 aprile, da quando il vescovo monsignor Adriano Cevolotto lo ha ordinato, il 29enne sacerdote inizierà a prestare servizio come vicario di don Andrea Campisi.

«Quando il vescovo – racconta don Pietro – la scorsa estate mi ha convocato per annunciarmi che mi avrebbe destinato a Castel San Giovanni, con una battuta, ridendo, mi ha detto che aveva scelto di non farmi annoiare».

Don Pietro Dotti, originario di San Nicolò e cresciuto nello scoutismo, succede anche a don Matteo Rebecchi nella guida della parrocchia della frazione di Fontana Pradosa. «La mia vocazione? La devo allo scoutismo» commenta.

La presentazione del nuovo curato in Collegiata a Castel San Giovanni è fissata per domenica 18 ottobre alle 10, mentre a Fontana Pradosa l'incontro con i fedeli si terrà domenica 25 ottobre.